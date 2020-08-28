المملكة الأولى عالميا في سرعة الجيل الخامس

لندن – واس

تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم في سرعات وتغطية الجيل الخامس وفق التقرير الذي أصدرته شركة “أوبن سيجنال” البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال. وحظى التقرير الذي غطى الدول الرائدة عالمياً في نشر الجيل الخامس باهتمام واسع وشمل ثلاثة جوانب (تصدرتها جميعاً المملكة) وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس،

بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس. وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32 %. إضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60 % على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.