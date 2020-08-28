القيلولة مفيدة ولكن .. احترس من خطر الموت في هذه الحالة!

البعض يحب نوم النهار، او ما يسمى بالقيلولة ولكن رغم أهمية تلك العادة إلا ان هناك خطر ما.

في بعض الأوقات يحتاج الأشخاص للنوم لفترة من الوقت في منتصف اليوم للشعور بالنشاط والطاقة اللازمة لإكمال المهام اليومية المطلوبة.

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن النوم لفترة قصيرة من الوقت خلال النهار تزيد من خطر الوفاة وخاصة لدى الشباب.

وقال الدكتور زهي بان من جامعة قوانغنشتو الطبية بالصين، إن القيلولة لمدة ساعة أو أكثر خلال النهار تزيد من خطر وفاة الشباب بمقدار الثلث.

حيث تم تحليل 20 دراسة سابقة شملت 313651 شخصًا.

وكشفت أن 39% من المشاركين الذين أخذوا قيلولة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 19%.

وارتفعت إلى 22% بين النساء، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

كما أن أولئك الذين ناموا لأكثر من 60 دقيقة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 30%.

وعندما تم أخذ النوم الليلي في الاعتبار، زادت القيلولة الطويلة من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين استمروا في القيلولة لأكثر من ست ساعات.

وارتبطت الغفوة لمدة ساعة خلال النهار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34%.

لكن فترات السكون الأقصر لم تزيد من هذا الخطر.

وأشار “بان” إلى أن تلك النتائج أظهرت أن القيلولة القصيرة التي تقل عن 30 إلى 45 دقيقة.

قد تحسن صحة القلب لدى الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كافٍ في الليل.

القيلولة الطويلة

بالإضافة إلى أن القيلولة أثناء النهار شائعة في جميع أنحاء العالم وتعتبر بشكل عام عادة صحية حيث تحسن الأداء وتقاوم النتائج السلبية.

وذكرت بعض الدراسات أن الغفوات الطويلة مرتبطة بمستويات أعلى من الالتهاب الذي يمكن أن يؤذي القلب.

فيما ربط آخرون بين القيلولة وارتفاع ضغط الدم والسكري وضعف الصحة البدنية بشكل عام.

قال البروفيسور جيريمي بيرسون، من مؤسسة القلب البريطانية، إنه بالرغم من كون القيلولة اليومية التي تزيد عن 60 دقيقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

إلا أنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم السبب، بدلاً من التركيز على عامل واحد، من المهم التفكير في مجموعة من خيارات نمط الحياة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموي