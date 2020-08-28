“الرأس الأبيض” يشهد وصول أولى رحلات (الكروز) السياحية

البلاد : واس

شهد الرأس الأبيض بمحافظة ينبع اليوم وصول أولى رحلات سفن (الكروز) السياحية القادمة عبر ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ، التي تقل 450 سائحاً في بحث عن سحر الطبيعة واكتشاف خفايا جزر وسواحل البحر الأحمر وسط المجهودات لإنجاح هذه التجربة السياحية التي تعد الأولى من نوعها في المملكة ضمن الفعاليات والمبادرات التي بدأت منذ انطلاق موسم صيف السعودية “تنفس”.

ويعد “الرأس الأبيض” من المناطق السياحية الجميلة ذات التضاريس الجغرافية الفريدة لما تحتويه من مساحات جميلة تسهم في جذب المتنزهين من محبذي السياحة الجبلية ، والآثار التاريخية ، حيث لقي السائحون على متن السفينة “سيلفر سبيريت” المقلة لهم في هذه الرحلات السياحية منظومة من البرامج والخدمات التي يقدمها متخصصون من الطراز العالمي وسط تجهيزات بحرية متطورة وخطط تشغيلية عالية الأداء.

وتعدّ المواقع التي تبحر لها (الكروز) وجهات جديدة على السائح سواء من الداخل أو الخارج ، وتتيح اكتشاف مواقع لم تكن متاحة في السابق ، مما يثري المنتج السياحي السعودي تمشياً مع رؤية المملكة 2030 ، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مما يضمن الاستفادة القصوى من المواقع الجغرافية المتميزة لساحل البحر الأحمر والتعرف على ما يكتنزه من جزرٍ ساحرة تشبع رغبات المصطافين.

كما تعد سفينة “سيلفر سبيريت” واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم ، وستكون رحلات (الكروز) ركيزة أساسية للسياحة في المملكة، وتعدّ منصة “رد سي سبيريت” المشغلة لها والتابعة لشركة البحر الأحمر للسفن السياحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، حيث قدمت لهذه السفينة العالمية جميع الخدمات اللوجستية لإتمام رحلات (الكروز) بالمملكة وذلك بكفاءات تشغيلية في الموانئ السعودية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.

يذكر أن سفينة “سيلفر سبيريت” -التي تضم أكثر من 300 غرفة وجناح فندقي على أعلى طراز- روعي إشغالها من السائحين بنسبة 75% من طاقتها الاستيعابية تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، في حين تستوعب السفينة بكامل طاقتها 608 ركاب.

وتقرر إبحار السفينة الحالية 16 مرة خلال مدة فعاليات موسم صيف السعودية “تنفس” بواقع رحلتين في الأسبوع ، رحلة لمدة 3 ليال تنطلق من ميناء الملك عبدالله وتتوقف في الرأس الأبيض والعودة لميناء الانطلاق ، فيما تنطلق الثانية 4 ليالٍ من ميناء الملك عبدالله وتتوقف في الرأس الأبيض قبل أن تبحر إلى جزيرة سندالة في نيوم التي تقع بالقرب من خليج العقبة .