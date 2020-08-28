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الإطاحة بعصابة تسرق الكيابل النحاسية ومولدات الكهرباء في حفر الباطن

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1442 هـ      28 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حفر الباطن : البلاد

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع )، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها ، حيث تُقدر قيمة المسروقات بـ (70,000) ريالاً، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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