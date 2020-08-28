أمانة الشرقية تنفذ 823 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

الدمام : البلاد

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 823 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية وجميع منافذ البيع في مدينة الدمام، أسفرت عن تسجيل 57 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية والوقائية و 13 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان استمرار الجولات الرقابية ومتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مختلف الأماكن، التي تهدف لحماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعا الصفيان الجميع بضرورة التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.