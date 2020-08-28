أخبار سريعة

أمير الرياض يستقبل قائد أمن المنشآت

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس, اللواء سفر بن منيف العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للواء العتيبي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله .

منتدى للبيئة بالشرقية

الدمام-حمود الزهراني

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية “منتدى البيئة 2020 .. نحو بيئة صحية مستدامة”، الذي تنظمه غرفة الشرقية (عبر الاتصال المرئي) يوم الاثنين 28سبتمبر المقبل

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن رعاية سموه لهذه الفعالية وغيرها من الفعاليات تؤكد مدى حرص سموّه الكريم على كل ما يهم الوطن والمواطن، ومتابعته للأنشطة التي ينفذها القطاع الخاص.

أمير القصيم يزور مهرجان التمور

بريدة – البلاد

وقف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أمس على حركة البيع والشراء والمزادات في مهرجان تمور بريدة, بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل, ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على الخدمات الحكومية المقدمة داخل أروقة المهرجان وعلى معارض التجزئة والأسر المنتجة .

أمير الجوف يشيد بجهود الداخلية

سكاكا – البلاد

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه العقيد علي بن مهذل القحطاني الذي تم تعيينه مديراً لمرور منطقة الجوف.

ونوه سموه بالإمكانيات التقنية والبشرية التي وفرتها وزارة الداخلية، التي ستسهم في تطوير قدرات مراقبة حركة السير والضبط الميداني وتقديم الخدمات إلكترونياً، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل وخارج مدن المملكة.

استعدادات جامعة حائل

حائل- البلاد

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه أمس رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من دعم للجامعات والتعليم في مختلف مراحله، مؤكداً أهمية اكتمال الاستعدادات ومواكبة إجراءات الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وقدم الدكتور البراهيم لسموه خطة استعداد الجامعة لبدء الدراسة والتقرير النهائي لبرنامج الأمير عبد العزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات “إعداد”.

تطوير العلاقات مع ليبيريا وليسوتو

الرياض- البلاد

استعرض وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في اتصال هاتفي أمس مع وزير خارجية جمهورية ليبيريا جيهزوندار فيندلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى قطان، اتصالاً هاتفياً ، أمس بوزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو ماتسيبو راماكوي جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.