8 أشياء تفعلها النساء ويكرها الرجال !

في الحقيقة الجميع يبحث عن الكمال المطلق، لكن الجميع لديهم جوانب سلبية في شخصياتهم، وهناك أمور يمكن التغاضي عنها وآخرى لايمكن، وتجنباً للصدمات العاطفية سنسرد عليكِ عزيزتي بعض الصفات التي لا يفضلها معظم الرجال عندما يبحثوا عن شريكة حياتهم، وسرعان ما يهربوا اذا وجدوها، وهى كالتالي:

1/ التصادم

في الحياة العاطفية لا يوجد إنتصارات، فهى جولات، و المرأة التصادمية دائما تخسر معاركها، بعكس المرأة الذكية، فالذكاء والحكمة هم دليلك لكي تكسبين شريك حياتك.

ولعل المشاجرات هى التي تكشف لنا طبائع من حولنا، لذلك عليكِ أن تتصرفي بهدوء، وتجنبي الصوت المرتفع أثناء النقاش لأن هذا التصرف يزعج جميع الرجال، كما يفضل أن تكوني غامضة في ردود أفعالك، فإن ذلك الغموض يربك الرجل آحيانا، ويجعل الأمور تنتهي لصالحك في أغلب الآحيان.

2/ الغيرة المفرطة

رغم أن الغيرة هى دليل على الحب، إلا أنها قد تنقلب إلى الضد تماما، اذا زادت عن حدها، وقد تدمر العلاقة ، لذلك عليكِ عزيزتي تجنب الوصول إلى حالة المبالغة فيها.

3/ التصرفات الذكورية

لا يحب الرجل أن تكون شريكة حياته مثل الرجال في طريقة حديثها أو تصرفاتها، فالرجل يبحث دائما عن الأنثى الرقيقة التي تتسم بالهدوء، لذلك كوني أنثي في طريقة حديثك وسلوكياتك معه أو مع الآخرين، ولا تتصرفي بعنف أو غلظة .

4/ التصنع

احذري الوقوع في هذا الفخ، قد ينهي العلاقة بشكل سريع بمجرد أن تنكشف الحقيقة، لذلك عليكِ أن تكوني شخصية عفوية، فهى من الأمور والحقائق العلمية التي تجذب الرجل إلى المرأة، وابتعدي عن المبالغة والكذب، وكوني واثقة من نفسك وتصرفاتك.

5/ المطاردة

عليكِ أن تعلمي عزيزتي أن غريزة الرجل في الأساس هى المطاردة، فلا تعكسي الأدوار وتقومي بها، لأن الرجال تمل من الملاحقة والمطاردة، اتركي له المجال ليطاردك هو، ولا تحاولي كبته عن طريق الاتصالات المستمرة والرسائل، اعطيه مساحته الشخصية وحرية قضاء الأوقات مع أصدقائه بعيدا عن أى ملاحقة أو تذمر.

6/ محور الحياة

أكبر خطأ تقع فيه المرأة أن تجعل الرجل محور حياتها، فهى تعتقد بذلك أنها قد تملك قلبه، ولكن على العكس تماما، فهذا الأمر هو أسرع الطرق لإنهاء العلاقات العاطفية، فالرجل لا يفضل أن يكون محور حياة شريكة حياته، ولكن بشكل غير مباشر، لأن في ذلك الوقت يكون هو بالنسبة لها الشغل الشاغل في حياتها، وهو ما يشعر الرجل بالضغط المستمر، وسرعان ما يفر منها.

7/ التواجد المستمر

أن تكوني متاحة طوال الوقت أمر غير محبذ تماما، فعندما يطمأن الرجل لوجودك دائما، لا يجد سبب للبحث عنكِ أو الاهتمام بكِ، لذا حاولي أن تكوني غير متاحة له، اشغلي وقتك بعمل مناسب أو تعلم اللغات، أو ممارسة الرياضة، اجعليه يشعر انكِ مشغولة طوال الوقت ولديكِ إهتمامات عديدة غيره.

8/ أن تكوني مانيكان فقط

في المعتاد أن النصائح الخاصة بالعلاقات العاطفية يكون أهمها الاهتمام بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية وهذا الأمر مفروغ منه، لأن علينا أن نعي تماما أن أول شئ يجذب الرجل للمرأة هو المظهر الخارجي وأناقتها.

ولكن علينا أن نقف قليلا هنا؛ من المؤكد أن المظهر هو الذي يجذب الرجل، لكن ما يجعله يستمر في العلاقة العاطفية هى “الشخصية” التي تعتمد على الثقافة والوعي.

فإذا كنتي المرأة الجميلة ذات القوام الممشوق، ولكن بدون ثقافة وإدراك وشخصية جذابة، فالأمر سينتهي لا محال، لأن الرجل لا يفضل المرأة التافهة الجوفاء، والرجل بشكل عام ينبهر بالمرأة التي تهتم بشكلها وبعقلها، لذا عليكِ الإهتمام بشخصيتك مثل مظهرك تماما، عن طريق القراءة وتوسيع الاهتمامات والاستماع لأراء الآخرين والابتعاد عن الأشخاص السلبيين.