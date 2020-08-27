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وزير الرياضة يجتمع بممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1442 هـ      27 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء وزارة الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات الأندية فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية، واطلع سموه على الجوانب المالية للأندية وخططها للموسم الرياضي المقبل ومتطلبات المرحلة الحالية من الموسم الرياضي 2019 / 2020.

صحيفة البلاد

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