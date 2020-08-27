كورونا يتسلل لنجل رئيس البرازيل ريودي

جانيرو – وكالات

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية، إصابة فلافيو، الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح خامس فرد من العائلة يصاب بالعدوى.

وقال المكتب، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، بدون التطرق للمزيد.

وسبق أن أصيب الرئيس البرازيلي وزوجته ميشيل، ونجله جاير رينان، بفيروس كورونا المستجد وأعلنوا تعافيهم من العدوى لاحقا، لكن جدة ميشيل بولسونارو (80 عاما) توفيت بالفيروس في وقت سابق من شهر أغسطس.

وتعد البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة، مسجلة أكثر من 3.6 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 115 ألف وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم.