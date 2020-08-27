حظر 14 إقليما تركيا.. والهند تتخطى الـ3 ملايين

عواصم- وكالات

سجلت دول العالم أكثر من 1.7 مليون إصابة جديدة ونحو 39 ألف وفاة إضافية، خلال الأسبوع الماضي، بينما قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو مسجلة 1502 حالة مما حدا بالسلطات إلى حظر الاحتفالات في 14 إقليما.

وارتفع إجمالي الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد. وأصيب أكثر من 261 ألفا بالفيروس في تركيا بحسب الإحصاءات الرسمية فيما توفي 6193 شخصا، في وقت تظهر إحصاءات حقوقية أن الإصابات أعلى بكثير مما هو معلن. وسجلت الهند 67151 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى أكثر من 3.2 ملايين حالة، وفقا لوزارة الصحة التي أعلنت أمس تسجيل 1059 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 59 ألفاً و 449 حالة منذ بدء الجائحة. وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق. وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة. فيما سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 4676 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 115 حالة وفاة، وفقا للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، بينما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة السودانية خلال الـ24ساعة الماضية، 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و19 حالة تعافي، مبينة أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6557 حالة.