حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

المدينة المنورة : البلاد

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدَّم مسفر بن غنّام القريني، أنّ دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة تمكّنت اليوم الأربعاء، 7/ 1/ 1442هـ، من إنقاذ مواطنين تعطّل قاربهما في عرض البحر، وذلك بعد أن تلقّى مركز القيادة والسيطرة اتصالاً هاتفياً على هاتف الطوارئ (994 ) من مالك أحد القوارب، يفيد بتعطّل قاربه في عرض البحر ويطلب المساعدة في إنقاذه، وعلى الفور وُجِّهت دوريةٌ بحرية للموقع، وقامت بقطر القارب إلى مرسى مركز العزيزية، وعلى متنه مواطنان، وهما بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.