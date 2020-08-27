“النشاط السياحي” يزيد تفشي “كوفيد” بالكاريبي

جنيف – وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يتباطأ في غالبية المناطق في العالم، لاسيما في الأمريكتين، رغم استمرار تفشيه، محذرة من أن عدداً من الدول والأقاليم في منطقة الكاريبي سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، مشيرةً إلى أن ذلك قد يكون مرتبطاً بتنامي النشاط السياحي.

وبينت أن معدلات الأسبوع الذي انتهى في 23 أغسطس سجلت تراجعا بنسبة 5 %، في عدد الإصابات في العالم، وبنسبة 12 % في عدد الوفيات، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وباستثناء جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، سجلت كل المناطق تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات الجديدة، بحسب المنظمة، بينما تبقى الأمريكيتن إلى حد بعيد أكثر المناطق تضرراً في العالم، إذ سجلتا الأسبوع الماضي أكثر من نصف الإصابات الجديدة عالمياً و62 % من الوفيات.

وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا، ثاني أكثر مناطق العالم تضرراً من الوباء، 28 % من إجمالي إصابات الأسبوع الماضي و19 % من إجمالي الوفيات، بارتفاع نسبته 4 % عن الأسبوع الفائت.