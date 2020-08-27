المملكة تسجل أقل عدد إصابات منذ أبريل

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، وهو أقل عدد إصابات يومية في المملكة منذ 18 أبريل الماضي، ليصبح الإجمالي 310836 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1013 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 284945 حالة، بينما تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3755 حالة وفاة، مبينة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22136 والحالات الحرجة 1601 حالة.

وتصدرت جازان حالات الإصابة اليومية أمس بواقع 84 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ67 حالة، ثم المدينة المنورة 57، والرياض 55، وتبوك 48، والحرجة 35، وحائل 31، وانخفضت إصابات جدة إلى 31، والهفوف 30، بينما سجلت بقية المدن أقل من 30 حالة لكل منها. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات.

ولفت خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا، إلى أنه يجب على المخالطين لمصاب كورونا الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً. وأضاف “إصابة الشخص بفيروس كورونا مرتين لا يزال غير مؤكدا”.

وأكدت وزارة الصحة في تغريدة على “تويتر”، أن عيادات “تطمن” ساهمت في استدراك الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وعدم وصولها لمراحل متقدمة، مشددة على التوجه لها فوراً عند الشعور بأي أعراض. وأضافت “في حال كنت لا تشعر بأعراض وترغب بالفحص، يمكنك حجز موعد في مراكز “تأكد”.