السجن مدى الحياة لمنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

البلاد : وكالات

أصدر قاضي المحكمة العليا في كرايستشيرش ،كاميرون ماندر، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على المسؤول عن الهجومين المميتين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، دون إمكانية الإفراج عنه طيلة حياته.

وقال ماندر للمحكمة أثناء نطقه بالحكم إن هذه هي المرة الأولى التي يتم إصدار فيها حكم مشدد لهذه الدرجة في البلاد.

وأقر المهاجم برينتون تارانت بالذنب في مارس في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل واتهام واحد بارتكاب هجوم إرهابي.

وعن اتهامات القتل الـ 51، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. بينما صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاما عليه بالتزامن في اتهامات الشروع في القتل الـ .40 وقال ماندر إن المسلح لم يُظهر “أي رحمة” أثناء الهجومين.