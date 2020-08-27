اختبارات وتجارب سريرية على لقاح استرالي

كانبيرا – واس

أثبتت اختبارات أجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية حيث قدم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم، فيما أظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح الذي تعول عليه أستراليا فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فأر “الهامستر”.

وأكد الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، أن النتائج التي سجلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملاً جيداً بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.