أمانة المدينة المنورة تنفذ مشروع فرز وتصنيف النفايات

المدينة المنورة : البلاد

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في أولى خطواتها لفرز وتصنيف النفايات من مصدرها، حيث قامت بتوزيع حاويات بأربعة ألوان خصصت خلالها اللون الأصفر لمخلفات الكراتين، والأخضر لمخلفات البلاستيك، والأحمر لمخلفات المعادن، والأخضر لمخلفات الأطعمة .

وبينت الأمانة أن المشروع الذي يأتي كخطوة جديدة ضمن مشروع فرز واستثمار النفايات يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستغلال الأمثل للنفايات وطرق معالجتها، إضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة وتخفيض كميات النفايات الواردة إلى المرادم الصحية، والحفاظ على جودة المواد القابلة للتدوير بعدم خلطها بالمواد العضوية لتحقيق أكبر عائد ممكن، والسيطرة على عدم انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تكاثر البكتيريا من المواد العضوية، والارتقاء بمستوى الخدمات وإبراز الطابع الجمالي في الشوارع والميادين العامة، والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على مستوى النظافة بفرز النفايات من المصدر .