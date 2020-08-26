وزير الرياضة يشكر القيادة على تنظيم نادي سباقات الخيل

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 5 محرم 1442 هـ .

وقال سموه في تصريح صحفي: “يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير لموافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم نادي سباقات الخيل، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذه الرياضة وتحقيق أهدافها؛ مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم وعناية مستمرين من قيادة وطننا الغالي”.

واختتم سمو وزير الرياضة تصريحه بالتهنئة لسمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية وأعضاء مجلس الإدارة ولكل محبي هذه الرياضة بمناسبة صدور هذا التنظيم، متمنياً التوفيق لهذه الرياضة والقائمين عليها لبلوغ الأهداف المرجوة ووصولها إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وتميزها في مختلف المجالات.