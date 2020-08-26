هل يؤثر نظامك الغذائي على النوم ؟. احترس من تلك العلامات التحذيرية!

هل تعلم كل أسباب اضطراب النوم ؟، يبدو أن نظامك الغذائي قد يكون سببا في عرض عجيب أثناء الاستيقاظ من النوم.

الغريب أن البعض يشعر برغبة عند الاسترخاء في الليل، بالاستمتاع بشريحة من البيتزا، أو تناول وجبة تحتوي على الدهون، وهذا ما يجعل نومنا مضطربا.

وذكر موقع “إم إس إن” الإلكتروني، علامات تحذيرية تدل على أن نظامك الغذائي يؤثر سلباً على نومك:

تشنج العضلات

عند عدم الحصول على كمية كافية من الماء، فمن المحتمل أن يكون جسمك مصاباً بالجفاف ويسبب تقلصات عضلية، خاصةً عند النوم.

الشعور بالتعب

إذا استيقظت وأنت تشعر بالتعب، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب مرور جسمك ببعض عمليات الهضم المعقدة أثناء نومك.

خاصة مع أي أطعمة يمكن أن تسبب لك ارتجاع المريء أو حرقة المعدة.

و يمكن أن تؤدي حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي إلى إيقاظك جزئياً وتعطيل نومك العميق.

الأرق

قد تكون القهوة أو الشاي سبباً في الشعور بالأرق.

الخمول

إذا كان جسمك لا يمر بدورات نوم كاملة، فمن المحتمل أن تشعر بالخمول في الصباح، من الواضح أن الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي يسببان ذلك.

وتشير الدراسات إلى وجود علاقة بين اضطرابات الهضم والنوم، لذا يفضل عدم تناول أي وجبة في وقت متأخر من الليل قبل النوم.

الحاجة للتبول في الليل

إذا كنت تشعر بالجفاف وتشرب الكثير من الماء قبل النوم، فمن المحتمل أنك ستستيقظ للذهاب إلى الحمام في منتصف الليل

لذا حاول شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم حتى تمنح نفسك متسعاً من الوقت للذهاب إلى الحمام قبل النوم.