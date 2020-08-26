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مفاجأة صادمة.. السمنة تقلل مفعول لقاح كورونا وتزيد من خطر الوفاه

نرمين عباسaccess_time8 / محرم / 1442 هـ      26 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

حذر بحث أجراه مجموعة رائدة من الخبراء العالميين، من أن المخاطر لمن يعانون من السمنة أكبر بكثير عما كان يعتقد من قبل خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن دراسة شاملة اعتمدت على استخدام البيانات العالمية

وجدت أن السمنة تزيد خطر الموت من كوفيد 19 بحوالى 50%، وربما تجعل اللقاح ضد المرض أقل فاعلية

وتوقعت الصحيفة، أن هذه الدراسة التى تم إجرائها بتكليف من البنك الدولى، ستبدأ من الضغط على الحكومات لمعالجة السمنة

بما فى ذلك فى بريطانيا حيث وضع رئيس الحكومة بوريس جونسون نفسه على رأس حملة لتقليل أوزان البريطانيين

والدراسة التى أجرتها جامعة نورث كارولينا فى تشابل هيل، وجدت أن من يعانون من السمنة، ويتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 30، فى خطر أكبر من كورونا بكل الطرق

فخطر انتهائهم فى مستشفى مصابين بكوفيد 19 تزداد بنسبة 113%

وهم الأكثر احتمالا للذهاب إلى العناية المركزة بنسبة 74%، وخطر أكبر للوفاة بنسبة 48% من الفيروس

فخطر الوفاة من كوفيد-19 لأشخاص الذين يعانون من السمنة أعلى بكثير عما كان يعتقد أى شخص من قبل

نرمين عباس

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