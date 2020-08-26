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مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مصاب بفيروس كورونا

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1442 هـ      26 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن مستشفى الملك سلمان الرياض مغادرة آخر مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ بعد تماثله للشفاء.

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور ممدوح الثقيل، أن المستشفى عاد لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، وأن جميع المرضى الذين يراجعون المستشفى مستقبلاً سيتم تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار، في حديث لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، إلى أنهم منذ 3 أسابيع عادوا إلى إجراء العمليات الجراحية الروتينية.

من جانبه، كشف المريض المتعافي أبو عبد العزيز أنه تلقى العناية الطبية في المستشفى على أحسن ما يرام، وأن الطاقم الطبي قام بدوره معه على أكمل وجه.

صحيفة البلاد

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