مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مصاب بفيروس كورونا

جدة : البلاد

أعلن مستشفى الملك سلمان الرياض مغادرة آخر مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ بعد تماثله للشفاء.

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور ممدوح الثقيل، أن المستشفى عاد لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، وأن جميع المرضى الذين يراجعون المستشفى مستقبلاً سيتم تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة.

مدير مستشفى #الملك_سلمان بـ #الرياض يعلن عن مغادرة آخر حالة مصابة بـ #كورونا، وعودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/4vD61geku8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 26, 2020

وأشار، في حديث لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، إلى أنهم منذ 3 أسابيع عادوا إلى إجراء العمليات الجراحية الروتينية.

من جانبه، كشف المريض المتعافي أبو عبد العزيز أنه تلقى العناية الطبية في المستشفى على أحسن ما يرام، وأن الطاقم الطبي قام بدوره معه على أكمل وجه.