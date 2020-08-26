جزيرة فرسان أيقونة الغوص والقلاع القديمة

جدة ـ خالد بن مرضاح

في جزيرة فرسان لن يحتار السائح في كيفية ترتيب برامجه، فالجزيرة مكان مثالي لصيد السمك والسابحة في الشواطئ الفيروزية فضلا عن أنها موقع لمزاولة الغوص ، كما أن بالجزيرة قلاع أثرية قديمة تستحق المشاهدة وتعد جزيرة فرسان إحدى الوجهات السياحية الهامَّة وتضمُّ مجموعة من الجزر على هيئة أرخبيل، ممَّا يجعل منها مكانًا مثاليًّا لمحبِّي الغوض والسباحة والصيد ومن الأماكن التي يمكن زيارتها في الجزيرة.

قلعة لقمان

قلعة لقمان تقع في طريق قرية المحرق وهي عبارة عن أنقاض لقلعة قديمة تُشكِّل مرتفعًا من الصخور المنحوتة، وتقع في طريق قرية المحرق، ويطلق عليها أهل فرسان اسم “جبل لقمان”.

منطقة القندل

منطقة القندل تتخلَّلها ممرَّات مائيّة وتنمو بها نباتات الشورة وتشهد المنطقة في شهر اغسطس من كل عام مهرجان صيد الحريد وهو احد المواسم الهامة في الجزيرة.

وتقع منطقة القندل في شمال جزيرة فرسان، وسط غابات المانجروف وأشجار القندل، كما تتخلَّلها ممرَّات مائيَّة.



قرية القصار

قرية القصار، منتجع صيفي للمحليين والسائحين وتبعد قرية القصار عن مركز جزيرة فرسان في السعودية نحو 5 كيلو مترات، وهي تعدُّ منتجعًا صيفيًّا أساسيًّا للمحليين والسائحين، لغناها بمزارع النخيل.

ساحل الفقوة ساحل الفقوة وجهة معروفة لهواة الصيد ويقع ساحل الفقوة في شمال قرية الحسين بجزيره فرسان، وهو يتمتَّع بطبيعة خلَّابة جعلته من أكثر المناطق جذبًا للسائحين، وهواة الصيد.

شواطئ جزيرة فرسان

تضمّ جزيرة فرسان مجموعة من الشواطئ والوجهات البحرية التي تستقطب السائحين من أنحاء العالم، كما هي تتميز بغناها بمصائد اللؤلؤ وتنوّع الأحياء البحريَّة والشعاب المرجانية.



ساحل عبره

ساحل عبره وجهة مثالية لهواة الصيد ورحلات التخييم ويقع ساحل عبره في جنوب غرب جزيرة فرسان، وهو منطقة ساحليَّة شاسعة تمتدّ لكيلومترات عدَّة، وتعدّ وجهة مثاليَّة لهواة الصيد ورحلات التخييم.

خليج الغدير

وهو أكبر خلجان جزيرة فرسان بجازان، وأكثرها وفرة لناحية التنوع البيئيّ والأحياء البحرية كما يعد خليج الغدير أكبر خلجان جزيرة فرسان في جازان، وأكثرها وفرة لناحية التنوع البيئيّ والأحياء البحريَّة، وتتميز شواطئه بأنّها من المناطق الأكثر جمالًا على ساحل البحر الأحمر، فهي تتمتَّع بطبيعة ساحرة، ممَّا يجعلها منطقة مثاليَّة لقضاء الإجازات، وممارسة نشاطات التخييم في البريَّة. يتمتَّع الحيد المرجاني في خليج الغدير من ناحيته بتنوّع الأحياء البحريّة التي تعيش فيه، إضافة إلى محار اللؤلؤ، ممَّا يجعله من الشواطئ المُفضَّلة لممارسة الغطس والبحث عن اللؤلؤ.

شاطئ رأس القرن

شاطئ رأس القرن يمتاز بمياهه ذات اللون الفيروزي يقع شاطئ رأس القرن في جزيرة فرسان بجازان، ويمتدّ إلى خليج الغدير، ويتميَّز بمياهه ذات اللون الفيروزي، ممَّا يجعل منه وجهة مثاليَّة للسباحة والغطس.