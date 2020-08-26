“بندٌ سريٌ” في عقد ميسي يشعل معركة قضائية مع برشلونة

عقد ميسي قد يحرره من برشلونة..

يرى ليونيل ميسي أن بإمكانه استغلال بندًا في عقده مع برشلونة من أجل الرحيل بصفة قانونية عن النادي امتثالًا لرغبته التي أعلنها أمس الثلاثاء عبر محاميه.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وصل إلى مرحلة من الصدام مع الإدارة الحالية برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، ما جعلته يقرر فعليًا الرحيل عن النادي.

ويستند محاميو ميسي إلى بندٍ في الـ عقد المبرم مع برشلونة يخوله من الانتقال متى شاء هذا الصيف.

Manchester? Paris? Where will Lionel Messi play next season? 🤔 Latest gossip: https://t.co/Or2vjZTRGf pic.twitter.com/1IeejCfVnR — BBC Sport (@BBCSport) August 26, 2020

يقول البند بأن أفضل لاعب في العالم 6 مرات بإمكانه فسخ العقد مجانًا من طرف واحد قبل يوم 10 يونيو 2020.

لكن بداية من يوم 11 يونيو فإن قيمة فسخ العقد ستكون 700 مليون يورو للأندية الراغبة في التعاقد معه.

النقطة المفصلية أن برشلونة اعتمد أنه عند الوصول إلى تاريخ 10 يونيو سيكون الموسم قد انتهى بالفعل، أي أن البند سيُتاح بعد انتهاء الموسم.

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لكن بفعل جائحة كورونا فإن الموسم امتد إلى شهر يوليو وعليه، فإن محاميو ميسي يعقتدون أن البند ينبغي أن يُفعّل مع انتهاء الموسم.

المعركة القضائية بين ميسي وبرشلونة ستتمحور حول الانتهاء الفعلي للموسم الماضي، وأنه لم يكن بإمكان اللاعب التفاوض مع أندية أخرى أثناء مباريات الموسم.

وأنه كان لزامًا الانتظار إلى انتهاء المنافسات وفتح نافذة الانتقالات من أجل فتح قنوات الاتصال الرسمية مع الراغبين في الحصول على خدماته.

وسيفصل الاتحاد الدولي “فيفا” في تلك القضية -إن وصلت إليه- لتحديد الموعد الحقيقي لتفعيل البند الخاص في عقد ميسي مع برشلونة.