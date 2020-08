“بندٌ سريٌ” في عقد ميسي يشعل معركة قضائية مع برشلونة

يرى ليونيل ميسي أن بإمكانه استغلال بندًا في عقده مع برشلونة من أجل الرحيل بصفة قانونية عن النادي امتثالًا لرغبته التي أعلنها أمس الثلاثاء عبر محاميه.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وصل إلى مرحلة من الصدام مع الإدارة الحالية برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، ما جعلته يقرر فعليًا الرحيل عن النادي.

ويستند محاميو ميسي إلى بندٍ في الـ عقد المبرم مع برشلونة يخوله من الانتقال متى شاء هذا الصيف.

Manchester? Paris? Where will Lionel Messi play next season? 🤔

Latest gossip: https://t.co/Or2vjZTRGf pic.twitter.com/1IeejCfVnR

— BBC Sport (@BBCSport) August 26, 2020