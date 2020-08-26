برلين تحذر من السفر لباريس.. والجزائر تعاود الارتفاع

عواصم- وكالات

في وقت تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتقترب من 6 ملايين إصابة، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ثقته في التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد، بغض النظر عن ظهور لقاح ضد المرض في أمريكا. وقال ترامب في مؤتمر انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: “سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الجميع، سواء بلقاح أو بدونه”.

وأضاف “هذا الأمر يجري الآن. ونشهد خلال هذه الفترة المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا. قد يظهر اللقاح قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير. معا سنتغلب على الفيروس”. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أصدرت تحذيرا من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، محذرة من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة الفرنسية ومنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية التي تشمل مرسيليا ونيس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وتحتل فرنسا المركز السابع في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم، بينما تراقب الحكومة الأرقام عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لفرض أي قيود أو عمليات عزل عام جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وفي الجزائر ارتفع عدد الإصابات الجديدة بعدما كان الرقم في تراجع مستمر، خلال الآونة الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهو ما رفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 41 ألفا 858.

وأعادت الجزائر فتح الجامعات جزئيا اعتبارا من الأحد الماضي، بعد إغلاق استمر 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، وذلك للإشراف على شهادات التخرج واستئناف مناقشة أطروحات الدكتوراه، بينما أعادت في منتصف أغسطس الجاري فتح المقاهي والمطاعم والشواطئ والمتنزهات وأماكن ترفيه أخرى، وكذلك المساجد الكبيرة. لكن لا تزال الملاعب وقاعات الأعراس مغلقة.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ16 إصابة في اليوم السابق، مبينة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.