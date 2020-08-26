النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 5 أشهر

البلاد : وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتاً، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل.

وتلقى النفط دعماً إضافياً بعد أن أكد مسؤلوون تجاريون أمريكيون وصينيون مجدداً، التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين البلدين.