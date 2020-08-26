الدموع لها فوائد!.. لا تمنع نفسك من البكاء لهذه الأسباب الخطيرة

هل يمكنك أن تتخيل أن هناك فوائد للدموع، نعم الدموع لها فوائد.

نحن حقا عندما نشعر بالضيق أو الاستياء نبكي، ونذرف دموعنا دون أن نعرف أن ذلك له فوائد.

فوائد البكاء

وكشفت دراسات أهمية البكاء صحيا فوفقا لموقع “آي تايمز” الطبي وجدت العديد من الدراسات أن البكاء يزيل السموم من الجسم ويخفف التوتر.

فعندما يبكي الشخص تحتوي الدموع على تركيز معين من هرمونات التوتر والتي تخرج من الجسم عند البكاء.

وتحتوي الدموع على “الليزوزيم”، والذي يساعد على نظافة العين، و يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من البكتيريا حسبما أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2011.

وبحسب الدراسات فإن الدموع تحافظ على رطوبة العين و تسمح بالرؤية بوضوح.

أضرار منع البكاء

وبالنسبة لمن يمنعون البكاء، فإن ذلك له أضرار و تأثيرات سلبية لحجب البكاء.

ومنها تزايد نبضات القلب، فإن الشخص عندما يكون على وشك البكاء ويحاول السيطرة على دموعه ومنعها.

فالجهاز العصبي الودي يقوم بزيادة معدل ضربات القلب ويسبب تقلص عضلة قلبك.

وأشارت الدراسات إلى أن حجب البكاء يجعل الشخص يعاني من ضيق في التنفس وسرعة معدلات التنفس؛ لكون التوتر، يجعل الممرات الهوائية بين الأنف والرئتين مشدودة.

ويؤثر كبت الدموع كذلك على مستويات السكر في الجسم.

وأوضحت الدراسة أن الدماغ يرسل إشارات إلى الغدة الكظرية لإفراز هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول.

وتعمل هذه الهرمونات على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، الأمر الذي يمكن أن يترجم إلى ضيق في الصدر وتنفس شديد، وفي حالة منع الدموع يمكن لهذه الهرمونات أيضًا أن تؤثر على الشهية ومستويات السكر في الدم.