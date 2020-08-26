التعافي من كورونا لا يتطلب فحصا مخبريا

الرياض – واس

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليصبح الإجمالي 309768 حالة، مؤكدة تسجيل 1044 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 283932 حالة.

وبينت الوزارة أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3722 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 22114 والحالات الحرجة 1639 حالة، موضحة أن 43% من الحالات المسجلة أمس إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %.

وقالت وزارة الصحة، إنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد فإن الأمر لايستدعي إجراء فحصا مخبريا، مبينة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة” أنه لإثبات التعافي من كورونا فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافةً إلى عدم وجود أعراض “حرارة، كحة، ضيق تنفس” خلال آخر 3 أيام.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان “الوقاية من كورونا” حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا COVID-19 ، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا المستجد” التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة، أو لمراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أولديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.