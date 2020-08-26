أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمبادرتي “نهر العطاء و”إفطارك في مكانك”

بريدة : واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قاعة الدرعية بالإمارة اليوم، الرعاة والمشاركين في مبادرتي “نهر العطاء ، وإفطارك في مكانك” والمتطوعين من مجلس الشباب ومجلس الفتيات ورابطة التطوع في المنطقة، وذلك نظير جهودهم التطوعية من خلال المبادرتين التي شملت العديد من الأعمال والجهود الخيرية والاجتماعية التي قدمت لتأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي, ثم أقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن مبادرتي نهر العطاء وإفطارك في مكانك والجهود التي بذلت من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , ومجلسي الشباب والفتيات ورابطة التطوع بإمارة المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن ما قدم في مبادرتي نهر العطاء وإفطارك في مكانك يعكس فخراً واعتزازاً لما يمتلكه هذا الوطن من أبناء بارين أوفياء ومقومات خيرية تقدمها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -, مشيراً إلى أن هاتين المبادرتين أدت مهمتها ولا زالت عبر أبناء المنطقة الذين عملوا بكل اقتدار أثناء تلك الجائحة.

وقال سموه: “إن إمارة منطقة القصيم لم تهدأ طوال فترة الجائحة واستنفرت على مدار الساعة لتقديم الخدمات والأعمال الخيرية كافة ووجدت الإمارة الأثر الإيجابي -ولله الحمد- عبر وقوف رجال الأعمال وأبناء المنطقة في مجلسي الشباب والفتيات ورابطة التطوع, وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تقسيم العمل بين جمعيات المنطقة وتوزيع المساعدات والسلال الغذائية, التي خدمت مخرجات هاتين المبادرتين وبشكل رائع ومتميز.

وثمن الأمير فيصل بن مشعل بن سعود الجهود كافة التي بذلت خلال مبادرتي “نهر العطاء” و “إفطارك في مكانك” والدور الذي قدمه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق والعاملين والباذلين والمحتسبين, مؤكداً أهمية مواصلة الجهود كافة وتعزيز مشروع التوازن الخيري, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم وكلاء إمارة المنطقة ومنسوبيها وأعضاء مجلسي الشباب والفتيات ورابطة التطوع, والرعاة والباذلين وشركاء النجاح.

حضر التكريم وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي, وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش، وأمين رابطة التطوع بالمنطقة سفيان الربيش، وأمين مجلس فتيات القصيم منال المهنا, ومسؤولو القطاعات الحكومية بالمنطقة.