أمير الجوف يطلع على تقرير لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم

سكاكا : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة الجوف حمود بن مشعل السهيان يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وقد تسلم سموه من رئيس اللجنة التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم “، الذي يبرز أنشطة اللجنة لعام 2019م، والجهود المبذولة طيلة العام الماضي على مستوى مناطق المملكة والبرامج التي تم تنفيذها .

كما تسلم سموه التقرير النصف سنوي عن العام الحالي وإنجازات تراحم الجوف مع السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، منذ بداية جائحة كورونا ووقوف اللجنة معهم للتخفيف من آثار الجائحة .

ونوه سمو أمير المنطقة بجهود اللجنة الإنسانية والمجتمعية في هذا المجال، داعياً سموه للعمل على وضع البرامج الإصلاحية داخل السجون لمساعدة السجناء على إصلاح وتعديل مسار حياتهم، ومساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً في المجتمع، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد .

وأعرب السهيان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف لدعمه المستمر وتشجيعه للجنة, داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه .