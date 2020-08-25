2000 مقعد بانتظار المتقدمين لتقنية جدة

جدة- ياسر بن يوسف

أكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة ٦٢٪ للفصل التدريبي الأول لهذا العام 1441-1442هـ في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي لتصل اجمالي المقاعد التدريبية المتاحة الى ٢٠٠٠ مقعد.

وأوضح المهندس السريعي بأن هذا التوسع يأتي استجابة لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية الى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بها وفق البرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير العالمية للتدريب والتي تأتي تزامنا مع النمو المطرد في الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المتلاحقة.

وأشار الى أن التخصصات المتاحة بالكلية هي قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات : التسويق ، والإدارة المكتبية ، والمحاسبة ، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج وقسم ميكانيكا السيارات وقسم الصحة والسلامة والمهنية.

وبين أن الكلية اتخذت كامل التدابير لضمان التأكد من ان جميع المتدربين واعضاء الهيئة التدريبية والادارية والمراجعين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع حيث انهت الكلية كافة استعداداتها لانطلاق التدريب مع بداية الاسبوع القادم حيث سيتم التدريب عن بعد للمواد النظرية اما المواد العملية فسيكون حضوريا في المعامل والورش وفق اعلى معايير الاجراءات الاحترازية.