19 ألف مستفيد من البرامج التقنية لجامعة الملك خالد

أبها – مرعي عسيري

قدمت كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد ١١ برنامجًا تدريبيًا ومبادرة تقنية ضمن مشروع “مبادرون”، الذي أطلقته الجامعة خلال صيف ١٤٤١هـ، وذلك بهدف تدريب الطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية على المهارات التقنية الحديثة، والتي شملت أيضًا برامج ومعسكرات تدريبية، بالإضافة إلى اللقاءات والندوات التقنية التي تم تقديمها لجميع فئات المجتمع.

وتأتي برامج ومبادرات الكلية في مشروع “مبادرون” تحقيقًا لأحد أهم عناصر رؤية الكلية والجامعة في خدمة المجتمع، ودعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتحول الرقمي ونشر المعرفة التقنية، إضافة إلى تحقيق سعي الكلية في استمرارية تقديم المبادرات النوعية التي تنمي وتطور الجانب المعرفي التقني لكافة أفراد المجتمع. وأوضح عميد الكلية الدكتور علي آل قروي أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج ومبادرات ومعسكرات الكلية بلغ أكثر من ١٩ ألف مستفيد ومستفيدة، لافتًا إلى تنوع المشاركين والمشاركات فيها من مختلف الفئات العمرية والدرجات العلمية، وكذلك من مختلف مناطق المملكة.

كما أكد آل قروي تنوع تلك البرامج ما بين ندوات علمية في عدد من مجالات التقنية وعلوم الحاسب ، مشيرًا إلى أن الكلية عملت على إعداد معسكرات تدريبية مكثفة وتركز بشكل كامل على الجانب العملي بنسبة أكثر من ٧٠٪، شاكرًا كل من ساهم في إقامة وتنفيذ مبادرات الكلية.