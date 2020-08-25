جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للمتعاونين

وأوضحت العمادة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وأن لا يقل تقديره عن جيد جدًا في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفًا في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60 بالمئة فأكثر لدخول المقابلة الشخصية وفق العناصر التالية: المعدل التراکمي 40 بالمئة، اختبار القدرات الجامعية أو ما بعدها 30 بالمئة، المؤهلات العلمية: 15 بالمئة، الخبرات العملية 15 بالمئة، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.