تأهيل منسوبي هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة

جدة- ياسر بن يوسف

امتدادا للبرامج التدريبية الموجهة لإداريي هيئة الهلال الأحمر السعودي الهادفة لرفع وصقل مهاراتهم لتتواكب مع النقلة النوعية في اتمتة الإجراءات الحكومية يقام هذا الأسبوع برنامج الفرق ذات الأداء العالي لعدد (20) موظفاً من مختلف الإدارات بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب.

ويتضمن البرنامج جزءا نظريا وآخر تطبيقيا مشتملا على حلقات وورش عمل قائم عليها أحد المكاتب الاستشارية في مجال تطوير الذات وتنمية الموارد البشرية ويقدم البرنامج الاستشاري الدكتور ياسر قاسم. جدير بالذكر أن الهيئة استأنفت برامجها ودوراتها التدريبية مؤخرا بالحضور الفعلي جنبا إلى جنب مع البرامج والدورات عن بعد مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية.