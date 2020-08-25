انطلاق البرنامج التعريفي بجامعة الملك سعود

الرياض-البلاد

دشن عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي أمس البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة، تحت عنوان “همم واعدة … لوطن طموح” وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.

ورحب الجريوي بالطلبة المقبولين في الجامعة ، موضحاً أن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار إلى أن ‏البرنامج التعريفي التفاعلي يأتي امتداداً للبرنامج التعريفي الإلكتروني الذي قام على مرتكزات التمييز وهدفها التشجيع للتفوق والتمييز في الحياة الجامعية.

ومن جهته أوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في الجامعة ومدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد بن مطيران العنزي أن العمادة وزعت الطلبة على أربع فترات يوميًا، بواقع 150 طالب موزعين على ثلاث مدرجات بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة لتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية.