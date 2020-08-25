الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

بيروت : البلاد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، زعيم كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري عدم ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة بسبب ابتزاز بعض القوى السياسية للبلد للتمسك بمكاسب سلطوية، شاكراً كل من طرح اسمه لتولي هذا المنصب.

وشكر الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء «كل من طرح اسمي مرشحاً لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة معاً».

وأعلن أنه لاحظ كسائر اللبنانيين «أن بعض القوى السياسية ما زالت في حالة من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة».

وأضاف الحريري: «انطلاقاً من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة التي تأخرت كثيراً، وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن في 10 من أغسطس الجاري استقالة حكومته عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر ذاته، مشيراً إلى أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.