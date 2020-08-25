البرهان: لن نسمح بتقسيم الجيش وسنحمي ثورة الشباب

الخرطوم – البلاد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، في إشارة لمحاولات “الإخوان” المستمرة لضرب إسفين بين مكونات القوات النظامية والشعب السوداني، مؤكداً أن هذه المحاولات ستفشل ولن يكتب لها النجاح.

وقال البرهان في خطاب جماهيري أمس (الاثنين) في أمدرمان، إن “تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان”، مشددا على ضرورة التصدي لكل المتربصين بالشعب السوداني وجيشه. وأضاف “هناك من يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة التي صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطافها”.

ولفت البرهان إلى أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي “تحقيق مطالب الثورة”، مشدداً على المضي قدما من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني، كما جدد التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالبا الفرقاء السياسيين والأحزاب بـ”فتح صفحة جديدة ومد أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان”.