أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

تبوك : واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا, وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, مؤكداً سموه بأن نسب التعافي مبشرة ولله الحمد حيث وصلت نسب التعافي بالمنطقة إلى أكثر من 90%.

ودعا سموه الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الجائحة, مشيداً سموه بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالتعامل مع هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرق سموه في حديثه للمواطنين خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, مشيداً سموه بجهود وزارة التعليم بتوفير منصات التعليم عن بُعد حاثاً سموه الآباء والأمهات على الاستفادة من منظومة التعلم عن بُعد لأبنائهما وبناتهم متمنياً سموه للكادر التعليمي والطلاب والطالبات وأولياء الأمور دوام التوفيق والنجاح , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.