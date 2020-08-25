أخبار سريعة

إنجازات جمعية البر بالرياض

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس أمين عام جمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان وأعضاء الجمعية.

وقدم الدكتور الغشيان عرضاً لمشاريع وإنجازات الجمعية، ومن بينها مشروع “غذاؤنا واحد” الذي تم من خلاله توزيع سلال الغذاء على الأسر المتضررة من جائحة كورونا بقيمة تجاوزت 4 ملايين ريال ، ومشروع “تفطير الصائمين” حيث تم توزيع أكثر من 198 ألف وجبة إفطار للصائمين ومشروع “الأضاحي” بتوزيع أكثر من 7400 أضحية على الأسر المحتاجة.

وثمن سموه دور مجلس الجمعيات الأهلية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

مجلس الشرقية يناقش توصيات اللجان

الدمام- البلاد

يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بالإمارة عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشرة من دورة الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.

تدشين عربات الصحة المتنقلة بنجران

نجران- البلاد

دشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أمس العربات الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة بالمنطقة، وأطلق سموه بالتزامن مع ذلك، حملة الوادي الكريم للتبرع بالدم، تحت شعار “قطرة من دمك تعني حياة.ورفع سموه عظيم الشكر لولاة الأمر ، أيدهم الله ، على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وعلى ما يقدمونه من دعم سخي لقطاع الصحة.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن الحملة تهدف إلى غرس مفهوم التبرع التطوعي بالمجتمع، مواكبة لرؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي ورفع روح المبادرة.

مشروعات المياه بالشمالية

عرعر- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري ، الذي أطلع سموه على أهم مشروعات وخدمات المياه بالمنطقة .

واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية.

وأكد سموه أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي المنطقة من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه.

استعدادات التدريب التقني بالجوف

سكاكا- البلاد

استعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، استعدادات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي الجديد 1442هـ والتجهيزات التي تمت في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للبنين والبنات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه أمس بالإمارة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح ، الذي قدم شرحاً عن استعدادات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة لانطلاق العام الفصل التدريبي الأول ، حيث تم قبول 2300 متدرب ومتدربة للالتحاق في الفصل التدريبي الأول من العام الجديد ليصبح الاجمالي 7000 متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة.