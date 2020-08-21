مفاجآت عن صاحب الكوميك الأشهر بين رواد فيسبوك : ليس طفلا

يبدو أنك ترى كوميكسات كثيرة عنه، حيث اشتهر بوجهه الحزين الطفولي وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، و الكوميك الأول لهم، دون أن يعرفوا شيئا عنه سوى أنه طفل صغير، ذو بشرة سمراء، ويبدو من ملامحه وكأنه إفريقي.

لكن المفاجأة، وفق موقع “imdb” و”bbc” المتخصص في المنوعات، كانت أن الكوميك الأشهر بجميع بلدان العالم، هو لممثل نيجيري، وليس طفلا، بالرغم من صغر حجمه وسنه، بل رجلا يبلغ من العمر 38 عاما، ويدعى “Osita Iheme”.

“Osita Iheme” هو ممثل نيجيري، اشتهر على نطاق واسع بلعب دور “Pawpaw” في فيلم “Aki na Ukwa “.

– يعد من أشهر الممثلين في نيجيريا.

-ولد “Iheme” في ولاية أبيا، وحصل على بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية لاجوس.

– يبلغ “Iheme” من العمر 38 عامًا ولكنه مصاب بحالة نادرة تمنحه مظهرًا لطفل.

– بدأ حياته المهنية في التمثيل في عام 1998 حيث لعب دورًا ثانويًا في فيلم Evil Man.

– يعد “Iheme” مؤسس حركة “inspired Africa”، وأنشأها بهدف إلهام وتحفيز عقول الشباب النيجيري والأفريقي.

– في عام 2007 ، حصل “Iheme” على جائزة Lifetime Achievement في حفل توزيع جوائز أكاديمية الأفلام الأفريقية.

– في عام 2011، تم تكريمه كعضو في وسام الجمهورية الفيدرالية (MFR) من قبل الرئيس جودلاك جوناثان.

– من أبرز أفلامه “Baby Police” وتم إصداره في عام 2003، فيلم “Aki & PawPaw” في عام 2002، بالإضافة إلى فيلم “The Mirror Boy” في عام 2011.