شباب بلقرن يحصدون 300 ألف شتلة مثمرة

أبها ـ مرعي عسيري

انطلقت في محافظة بلقرن فرصة “نأكل ما نزرع” وذلك ضمن مشروع ” نشامى الحي” وذلك، ضمن مبادرة “نشامى عسير” بإشراف من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وشارك عدد من الشباب والشابات في المحافظة بالعمل في مزرعة تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه الموسمية تتصدرها الفراولة بأكثر من 160 ألف شتلة، إضافة إلى الرمان والتين والعنب والطماطم، حيث قاموا بتنظيفها، وجني ثمارها، وتنظيمها في عبواتٍ.

وعرضت اللجنة منتجات المزرعة في ثلاثة أركان في شارع الإبداع تم تسليمها لعدد من أفراد الأسر المتعففة لبيعها كثمار أو تحويلها إلى عصير طازج يتم بيعه للزوار والمصطافين.