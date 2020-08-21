خبرة إشبيلية تواجه عنفوان إنترميلان

جدة – هلال سلمان

يواجه فريق إشبيلية الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي الليلة في نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بمدينة كولن الألمانية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى إشبيلية حامل الرقم القياسي للبطولة بـ 5 ألقاب إلى إضافة بطولة سادسة لرصيده، فيما توج إنترميلان 3 مرات ويحدوه الأمل لضمان اللقب الرابع. يمرّ فريق إشبيلية بفترة رائعة؛ حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، وحقق 8 انتصارات في مبارياته الـ 9 الأخيرة. ويمتلك إشبيلية خبرة كبيرة في البطولة؛ إذ خرج الفريق الأندلسي فائزاً في المباريات النهائية الـ 5 التي خاضها، مرتين متتاليتين عامي 2006 و2007 ثم 3 مرات متتالية أعوام 2014 و2015 و2016، ويقوده المدرب جولين لوبيتيغي الذي يعتمد على الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي سيخوض آخر مباراة له قبل الانتقال إلى الدوري السعودي عبر فريق الشباب، وعلى لاعبيه لوك دي يونغ ويوسف النصيري وأوكامبوس وسوسو.

في المقابل، توّج الإنتر بلقب المسابقة تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي أعوام 1991 و1994 و1998، ويعوّل مدربه أنطونيو كونتي على دفاع صلب لم يتلق سوى هدف وحيد في آخر 7 مباريات، وقوّة هجومية ضاربة مع البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.