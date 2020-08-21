تونس تطور لقاحا بـ”الحمض النووي”

تونس – وكالات

أعلنت السلطات الصحية في تونس، بدء تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما مرتفعة، منذ قرار فتح الحدود في البلاد. وقال مدير معهد باستور الحكومي الهاشمي الوزير، إن “هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا، وما زال في المراحل ما قبل السريرية”،

مبيناً أن الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا. وأضاف “نبذل مجهودا بإمكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج”. من جهة ثانية، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة لن تجعل إلزامياً أي لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد المسؤول عن وباء كوفيد-19، دون أن يستبعد أن يكون هناك إلزام بتحصين الأطفال في بعض المناطق.

وقال فاوتشي، عضو خلية البيت الأبيض المعنية بمكافحة الفيروس، في لقاء عبر الفيديو نظمته جامعة جورج واشنطن: “لا يمكننا إجبار الناس أو محاولة إجبارهم على التطعيم، لم نفعل ذلك قط”. وأضاف “يمكننا أن نجعله إلزامياً بالنسبة لمجموعات معينة، مثل العاملين في المجال الصحي، لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك لعموم السكان”.