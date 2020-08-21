العين في ضيافة الأنصار.. والقادسية يواجه نجران

حائل – خالد الحامد

تنطلق مساء اليوم مواجهات الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بإقامة أربع لقاءات قوية؛ تجمع بين الأنصار والعين، والقادسية مع نجران، والطائي والخليج، الشعلة مع الجيل.

الأنصارvs العين

على ملعبه في المدينة المنورة، يستضيف الأنصار المتصدر العين، في لقاء متفاوت الطموحات، فالمضيف الذي يمتلك 30 نقطة بالمركز الـ16 عاد إلى دوامة الهزائم بعد الخسارة الكبيرة من حطين ، ويأمل بالفوز والابتعاد عن شبح الهبوط ، في الطرف الآخر، العين الأعلى رصيدا نقطيا بـ61 بعد فوزه بالجولة الأخيرة على المجزل، يسعى لحصد نقاط اللقاء للحفاظ على صدارته، فالتعثر يعني فقدانها. استطاع العين كسب لقاء الذهاب بنتيجة 3 – صفر.

القادسية vs نجران

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي القادسية ونجران في لقاء صعب للفريقين، فالقادسية خسر في الجولة الماضية من جدة بهدفين نظيفين ويحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة ويأمل في تعويض تعثره في الجولة الماضية بالعودة إلى نغمة الانتصارات، والاستمرار في المنافسة على الصعود، في المقابل نجران، له 42 نقطة في المركز الـ12، ويطمح في الاستمرار في نغمة الانتصارات بعد فوزه على الجيل في الجولة الماضية، وتحسين مركزه بالجولات المتبقية. لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

الطائي vs الخليج

على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، يتقابل الطائي والخليج، فالمضيف يأتي بالمركز التاسع بـ 43 نقطة وقد سجل تراجعا بالتعادل في الجولة الماضية أمام الشعلة، ويأمل في العودة لنغمة الانتصارات وتحسين مركزه، في المقابل الخليج الذي يأتي الـ15 بـ32 نقطة، لايزال يقدم مستوى ونتائج دون الطموحات، وآخرها الخسارة من الباطن بهدف نظيف، وتعثره في الجولة الحالية سيدخله في إحراج مع جماهيره. سيطر التعادل الإيجابي 1/1 على نتيجة الطرفين بالدور الأول.

الشعلة vs الجيل

على ملعبه في الخليج، يستضيف الشعلة نظيره الجيل، في لقاء مهم وطموحات في خطف نقاط اللقاء، فصاحب الأرض يأتي في المركز الـ11 بـ 42 نقطة ، ويأمل بالعودة إلى طريق الانتصارات من جديد بعد تعادله الأخير أمام الطائي، في المقابل، الجيل يسجل تراجعا جولة بعد جولة وضعته في المركز الـ13 برصيد 37 نقطة، ويسعى لاعبوه إلى تذوق طعم الفوز. لقاء الذهاب انتهى بفوز الشعلة بنتيجة 0/1.

التقدم vs جدة

على ملعب النجمة، يلعب التقدم أمام ضيفه جدة، فالمضيف يقبع المركز الأخير برصيد 24 نقطة، ويرغب في نقاط اللقاء بعد تعادله المعنوي أمام أحد. لايزال الفريق يعاني من خطر الهبوط، في المقابل جدة سابع الترتيب بـ47 نقطة يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تجاوز القادسية بالجولة الأخيرة ويطمح للفوز على أمل التقدم لفرق الصدارة. لقاء الذهاب انتهى لصالح جدة 2 – 0.