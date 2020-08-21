الجامعة العربية ترحب بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا

البلاد : متابعات

رحبت جامعة الدول العربیة بإعلان الرئیس فایز السراج رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللیبیة، والمستشار عقیلة صالح رئیس مجلس النواب اللیبي، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العملیات العسكریة في عموم الأراضي اللیبیة، والعمل على وضع ترتیبات متفق علیھا حول الاستئناف الشامل لعملیات انتاج وتصدیر النفط وادارة عوائده لصالح جمیع اللیبیین، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسیرة سلمیة للوصول إلى تسویة متكاملة للأزمة اللیبیة.

وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أمله في أن تفضي ھذه الخطوة الإیجابیة إلى سرعة الانتھاء من المفاوضات الجاریة بین حكومة الوفاق الوطني والجیش الوطني اللیبي في إطار اللجنة العسكریة المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتیبات وقف إطلاق النار تحت رعایة وإشراف الأمم المتحدة، وبشكل یحافظ على واستقلال وسیادة الدولة اللیبیة ووحدة أراضیھا، وینھي التدخلات العسكریة الخارجیة، ویقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبیة من الأراضي اللیبیة، ویعالج التھدید الذي تمثلھ الجماعات والمیلیشیات المسلحة في البلاد.

وجدد المصدر التزام الجامعة بدعم ومساندة أیة جھود ترمي إلى تثبیت الاستقرار في البلاد وإستئناف حوار سیاسي جامع ووطني خالص بین الأشقاء اللیبیین تحت رعایة بعثة الدعم الأممیة في لیبیا لاستكمال المرحلة الانتقالیة وتتوجیھا بإنتخابات رئاسیة وتشریعیة تعقد وفق قاعدة قانونیة ودستوریة منضبطة متفق علیھا ویترضي الجمیع بنتائجھا وبالسلطات والمؤسسات الشرعیة الممثلة التي ستفضي إلیھا.