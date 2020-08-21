الأهلي يقهر الهلال والـ«فار»

جدة – هلال سلمان

تصوير – ريان أبو هبرة

حقق الأهلي فوزا مهما وألحق الخسارة الثانية بالهلال المتصدر بتغلبه عليه (2-1) أمس في ختام الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة 5 عبر نجمه عمر السومة، وعادل الهلال في الدقيقة 62 عبر البديل علي البليهي، وأضاف عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74. ليرفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة ويعزز مكانه في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الهلال عند 60 نقطة في الصدارة.



وفي بريدة اكتسح فريق النصر مضيفه التعاون (4-1). افتتح النصر أهدافه مبكراً عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، وفي الدقيقة 17 أضاف مواطنه نور الدين مرابط الثاني، وعاد حمد الله ليهز شباك (السكري) مرتين في الشوط الثاني في الدقيقتين 49 و(81 من ركلة جزاء) ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في صدارة الهدافين، فيما سجل هدف التعاون الوحيد البرازيلي هيلدون راموس في الدقيقة 54.

ليصبح رصيد النصر 54 نقطة في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الهلال إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز الـ 10.

وفي الأحساء، تغلب فريق الوحدة على مضيفه العدالة بنتيجة (4-2). سجل له البرازيلي أنسيلمو في الدقيقتين 12 و51، ويوسف نياكاتي في الدقيقتين 25 و80، فيما سجل للعدالة لاعبه سافاس في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، ونايف هزازي في الدقيقة 53.

ليرفع الوحدة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي العدالة متذيلا الترتيب بـ 20 نقطة.

وتعادل فريق الفيحاء مع ضيفه ضمك من دون أهداف، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 11، فيما أصبح لضمك 25 نقطة في المركز قبل الأخير.