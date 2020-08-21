الأسترالي ديوك يودع سيدني ويتجه للتعاون

جدة – هلال سلمان

ودع اللاعب الأسترالي ميتشل ديوك زملاءه في فريق وسترن سيدني واندررز حيث سيتجه إلى السعودية؛ من أجل الخضوع لفحص طبي قبل انضمامه إلى نادي التعاون. وكتب ديوك على حسابه في تويتر: “حان الوقت لأقول وداعا. وقتي مع سيدني واندررز انتهى وسأخوض مغامرة جديدة خارجية. أريد أن أشكر النادي والجماهير والجهاز الفني وزملائي على الوقت الرائع”.

وودع النادي أيضا قائده وأكد أنه حاول تقديم عرض مغرٍ له من أجل البقاء لكنه فضل اللعب في الدوري السعودي، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل.

ويشكل ديوك البالغ من العمر 29 عاما أهمية كبيرة لفريق وسترن سيدني بطل دوري أبطال آسيا عام 2014 حيث يعد هداف الفريق هذا الموسم برصيد 12 هدفا في 24 مباراة، بالإضافة إلى كونه قائد الفريق الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الأسترالي، لكن الأزمة المالية التي يمر بها الفريق جعلته مجبرا على بيع أفضل لاعبيه.

وسبق لديوك أن مثل منتخب (الكنغر) الأسترالي في 6 مباريات مسجلا هدفين دوليين.