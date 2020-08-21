أملج رمال بيضاء وشواطئ حالمة تستقبل السياح

البلاد – رانيا الوجيه

يشتعل هتاف في داخلك وانت توجه بوصلة رحلتك إلى أملج الحوراء حيث رمال الشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية التي تتداخل مع التضاريس في لوحات بديعة آسرة ، فضلا عن الجزر التي تزهو مشكلة منظومة من المشاهد التي لا تمحى من الذاكرة. وأملج هي المدينة البيضاء٬ أو مالديف السعودية كما يحلو للبعض تسميتها٬ بل هي أجمل٬ برمالها البيضاء وطبيعتها الخلابة٬ والجزر التي تحيط بك من كل مكان٬ هي مدينة الجمال البكر بلا منازع٬ كل هذه الأوصاف لابد أن تشعل حماستك أن تحزم حقائبك وتتوجه إليها لتكتشف بنفسك ذاك الجمال النائم على شاطئ البحر في أملج..



على سواحل البحر الأحمر بين مدينتي الوجه وينبع، تقع مدينة أملج٬ الميناء الرئيسي الهام بمنطقة تبوك، وكانت مدينة أملج في القدم ثاني أكبر المدن التجارية بعد مدينة مكة المكرمة، وكانت تحمل اسم مدينة الحوراء. وتوجد آثار عديدة وبقايا لأطلال قديمة واضحة في شمال المدينة، كما يُعتقد بأن المدينة عاصرت العهد الروماني وعُرِفت باسم المدينة البيضاء.

تتميّز املج بشواطئها الخلابة ومنتجعاتها السياحية الراقية وجُزرها التي تصل إلى 103 جزيرة تقريبًا أشهرها جبل حسان والفوايدة وأم سحر ولبنة ومليحة، مما جعل السياحة في املج خيارًا مثاليًا لمن أراد مزيجًا من الطبيعة الساحرة والخصوصية والهدوء.



رمال بيضاء

تتمتع جزر املج بطبيعة بحرية رائعة تكشف عنها رمالها الناعمة ومياهها الكريستالية الصافية وأنشطتها المائية المُتعددة.

جزيرة حسان من أشهر جزر املج السياحية التي يقصدها آلاف السائحين من زائري المدينة الساحلية الساحرة إذ تتمتع بشواطئ رملية خلابة ومياه صافية تكشف عن أسماك القاع المُلونة مع مزارع تنمو على مياه الأمطار، ويُعد استئجار القوارب الشراعية واليخوت والإبحار والصيد بها من أكثر الأنشطة التي يستمتع السياح بها على الجزيرة.وتُعد جزيرة حسان (جبل الحساني) أكبر جزر املج غير المأهولة بالسكان بفضل مساحتها التي تصل إلى 24 كيلومتر مربع 6 كم طولًا و4 كم عرضا.

تقع الجزيرة على بُعد 18 كم بري و10 اميال بحرية من مدينة املج على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، يُحيط بها من جميع الاتجاهات مجموعة من الجزر مثل مليحة جنوبًا، لبنة غربًا، ام سحر في الجنوب الشرقي.

كورنيش الدقم

يُعتبر شاطئ الدقم من أجمل شواطئ المملكة مما جعله أبرز وجهات السياحة في املج، فإن كُنت تبحث عن مكان رائع لقضاء عُطلة بين الطبيعة الخلّابة وسط أشجار النخيل الرائعة فعليك بزيارة هذا الشاطئ الرائع الفريد من نوعه وهو من الوجهات المُفضلة لدى هواة التصوير والترفيه.

ويمكن الاستمتاع بجولة سيرًا على الأقدام في كورنيش الدقم الذي يعتبر من أهم معالم السياحة في املج فهو من متنزهات المدينة التي تتمتع بمساحاته الخضراء، وجلساته المطلة على الساحل. كما يمكن اصطحاب العائلة لزيارة ميناء مدينة املج الذي يعد أكثر المواقع حيوية، وحيث يمكنكم التنزه على الشواطئ القريبة والقيام برحلات بحرية ٬ويمكن الانطلاق برحلة بحرية ممتعة لزيارة جزر مدينة املج السعودية.

أما زيارة شاطئ رأس الشبعان الذي يقع جنوب مدينة املج ، ويعتبر الأنسب للأطفال لتدرج عمق المياه في سواحله.



آثار الحوراء

زيارة موقع الغبايا حيث توجد الآثار وأطلال مدينة الحوراء القديمة التي ورد ذكرها في رحلات الحج القديمة٬ يعتبر فرصة عظيمة للوقوف على أطلال هذه المدينة الجميلة٬ ورصد التغيرات الحضارية التي مرت عليها.

كذلك لا تفوتكم زيارة قصر الإمارة القديم الذي يعود بناؤه إلى عام 1954م، والذي استمر استخدامه كمقر لحاكم المنطقة حتى عام 1975م. ثم يمكنك التجول في بلدة املج القديمة، وأبرز معالمها السوق القديم الذي يقدم السلع التقليدية، وحيث يمكنك شراء القطع التذكارية.

الأسواق

مدينة املج أو مالديف السعودية الشرقي٬ ليست مدينة شواطئ ومنتجعات فقط٬ إنما توفر لزائريها عددا من الخدمات المنوعة٬ والأسواق الشعبية والمولات أيضا:

مركز العليان التجاري

هو أحد أكبر اسواق املج لبيع السلع المُختلفة التي تُلبي أغلب الاحتياجات من مُتطلبات الحياة اليومية كالمواد الغذائية والمُنظفات والملابس والإكسسوارات وبعض الكماليات بأسعار معقولة.

يتم عرض البضائع في مجمع العليان التجاري من خلال مجموعة من المحلات المُتجاورة بطريقة مُنظمة.

سوق المزارعين

من أفضل أسواق املج الشعبية المُتخصصة في بيع الخضروات والفواكه الطازجة بسعر الجملة حيث يُمكنك الحصول على كل احتياجات منزلك بأسعار معقولة.

ولعل أكثر ما يُميّز سوق المزارعين قربه من سوق السمك بأملج حيث يُمكنك أيضًا شراء أو تذوق فصائل مُتنوعة من الأسماك في مطاعم السوق القريبة، مما يعني قيامك بتجربتي تسوق لا يفرق بينهما سوى بضعة خطوات.