“لايكي” تطرح مسابقة “لوردس موبايل”

Queen” و”Oath Keeper ” داخل تطبيق “لايكي” لفرصة الفوز بالجوائز. 20 أغسطس 2020 – طرحت “لايكي” ( Likee ) ، وهي منصة عالمية رائدة متخصصة في إنشاء ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، أحدث نشاط لها في التطبيق من خلال إطلاق مسابقة “لوردس موبايل”. وخلال شهر أغسطس، قدمة “لايكي” دعوة لمحبي اللعب لاستعراض أفضل حركات وفنون الرقص الإبداعي مع “Snow” داخل تطبيق “لايكي” لفرصة الفوز بالجوائز.

و هذه اللعبة التي تتطلب وضع استراتيجية فعالة في الوقت الحقيقي انتهت في 9 أغسطس 2020 وتم اختيار أكثر من 50 فائزًا، فيما تم الكشف عن قائمة الأسماء النهائية في 12 أغسطس 2020، حيث تم اختيار الفائزين استنادًا إلى عدد المشاهدات والإعجابات والمشاركات والتعليقات التي تلقوها على المحتوى الذي قدموه. وتنوعت الجوائز الموزعة على المشاركين ما بين هواتف ذكية وحزم الألعاب التي تتكون من “Gems” و”Speed Up Training” والمزيد غيرها.

من جهته قال مايك أونج، نائب الرئيس في “بيجو تكنولوجي”، وهي الشركة الأم لمنصة “لايكي” بمقرها في سنغافورة، “من المذهل حقاً أن نرى مستخدمي منصة “لايكي” من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وهم يستمتعون بلعبة لوردس موبايل.” وأضاف بالقول، “نحن متحمسون لرؤية الجميع وهم يعبرون عن شغفهم ويحتفلون بموسم العيد الأغلى على قلوبهم بصحبة الأهل والأصدقاء في المنزل وفي جميع أنحاء العالم، في حين أنهم يلتزمون في الوقت ذاته بالحفاظ على توصيات التباعد الاجتماعي. وكما نعلم جميعاً بأن الناس في هذه المنطقة لديهم شغف كبير لاستعراض مهاراتهم الإبداعية وإبراز الجوانب الإيجابية لديهم وحرصهم على تحقيق الشمول الاجتماعي. وقد انعكس ذلك بكل وضوح خلال مسابقة عيد الأضحى المبارك الأخيرة، حيث شارك العديد من المذيعين مع متابعيهم محتوى رائعاً يتسم بالإيجابية والتحفيز والتسلية والترفيه.”

يعتبر عيد الأضحى من أهم الأحداث الاحتفالية الرئيسية، ولهذا تكون وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمشاركات والملصقات التي تُظهر طريقة احتفال الناس بهذه المناسبة، لا سيما في ظل القيود المفروضة على السفر والتجمعات.

تمت إضافة ملصق جديد على “لايكي” خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتضمن صوراً لأغنام، وقد شارك المستخدمون في هذا التحدي عن طريق إنشاء مقاطع فيديو قصيرة فريدة ومبتكرة ومسلية، فضلاً عن أنها تنشر الوعي بين الناس حول أهمية ومكانة هذا الموسم الاحتفالي المبارك. كما عرض المستخدمون أغنامهم احتفالاً بالعيد، ومن ضمنها ملصق الحملان ولعبة على شكل خروف وأغنام حقيقية لإضفاء أوقات من المرح على اللقاءات العائلية.

تم إنتاج أكثر من 30.000 مقطع فيديو من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت معظم المشاركات مقدمة من دول مثل الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تتوفر إمكانية تنزيل وتثبيت تطبيق “لايكي” مجاناً من خلال “جوجل بلاي ستور” و”آبل آب ستور“.