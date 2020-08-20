فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وأولمبيك ليون (3-0)

حجز بايرن ميونيخ مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على أولمبيك ليون الفرنسي بثلاثة أهداف من دون مقابل.

ويلتقي النادي البافاري مع باريس سان جيرمان في نهائي المسابقة، الذي فاز بدوره بالنتيجة ذاتها على ريد بول لايبزيج الألماني سهرة الثلاء.

افتتح سيرجي جنابري التسجيل لفائدة بايرن ميونيخ في الدقيقة 18، قبل أن يعود ويضاعف النتيجة في الدقيقة 33.

وقبل النهاية بدقيقتين دوّن رابع أكبر هدّاف في تاريخ دوري الأبطال، روبرت ليفاندوفسكي على الهدف الثالث.

شاهد الأهداف..

ملخص كامل لـ سهرة الابطال الممتعة وانتصار البايرن امام ليون 😍😍😍! دور الـ4 ، دوري الابطال

Bayern Munich 3 × 0 Lyon

تعليق الرائع عصام الشوالي HD

مشاهدة ممتعه لـ الجميع 😍♥️.

⁦#UCL | عبر: ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/yB4dnPXBeu — عز – @MnbrMadrid5 (@Im3zNNOHD) August 19, 2020