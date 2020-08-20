الرياضة

بايرن ميونيخ يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا..

فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وأولمبيك ليون (3-0)

محمد ابو الوفاaccess_time2 / محرم / 1442 هـ      20 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ

حجز بايرن ميونيخ مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على أولمبيك ليون الفرنسي بثلاثة أهداف من دون مقابل.

ويلتقي النادي البافاري مع باريس سان جيرمان في نهائي المسابقة، الذي فاز بدوره بالنتيجة ذاتها على ريد بول لايبزيج الألماني سهرة الثلاء.

افتتح سيرجي جنابري التسجيل لفائدة بايرن ميونيخ في الدقيقة 18، قبل أن يعود ويضاعف النتيجة في الدقيقة 33.

وقبل النهاية بدقيقتين دوّن رابع أكبر هدّاف في تاريخ دوري الأبطال، روبرت ليفاندوفسكي على الهدف الثالث.

شاهد الأهداف..

محمد ابو الوفا

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