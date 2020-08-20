فوائد الفول السوداني لمرضى السكر؟

مرض السكر هو حالة يمكن إدارتها بشكل أفضل بمساعدة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، في حين أن مرضى السكري قد يحتاجون إلى حقن الأنسولين، أو الأدوية لتنظيم مستويات السكر في الدم ، إذا رفضوا التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر من نظامهم الغذائي ، فمن المحتمل أن يواجهوا مضاعفات بسبب المرض.

وهناك بعض الاطعمة التى تمثل خطورة على مرضى هذا النوع من الأمراض المزمنة، حيث تزيد من متسويات السكر بالدم، وتؤدى الى حدوث مضاعفات، وفقا لتقرير لصحيفة time now news .

هل الفول السوداني آمن لمرضى السكر؟

الفول السوداني من البقوليات مثل الفول والعدس وفول الصويا وما إلى ذلك كثير من الناس ، يعانون أيضًا من الحساسية تجاه الفول السوداني والمنتجات الغذائية المصنوعة منه.

من خلال العائلة التي ينتمون إليها، يمكن للمرء أن يفترض أن الفول السوداني قد يكون آمنًا لمرضى السكر في حين أن بعض البقوليات قد تحتوي على بعض الكربوهيدرات ، إلا أنها ليست كربوهيدرات سيئة وبالتالي من غير المحتمل أن تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول الفول السوداني وزبدة الفول السوداني للتحكم في مستويات السكر في الدم ، بشرط ألا يكون لديهم حساسية. يحتوي كل من الفول السوداني وزبدة الفول السوداني على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يبلغ 13 ، وهو ضمن النطاق الآمن من GI لمرضى السكري.

كيفية تضمين الفول السوداني في النظام الغذائى

يمكن تحميص بعض الفول السوداني وتجفيفه وإضافة الخضار مثل البصل والطماطم وبعض عصير الليمون وتتبيله بالملح. يمكن أن يكون بمثابة وجبة إفطار سريعة ووصفة في منتصف النهار.

شطيرة زبدة الفول السوداني :زبدة الفول السوداني هي مصدر للدهون الصحية ، وهي رائعة لفقدان الوزن أو وجبة خفيفة من النظام الغذائي لمرضى السكري. يمكنك إضافة زبدة الفول السوداني إلى العصائر والمخفوقات ، كما يمكن صنع شطيرة بخبز متعدد الحبوب للاستمتاع بها كوجبة خفيفة في المساء.

عصير التوت الأزرق والفول السوداني : وصفة يجب أن تجربها لكل تلك الصباحات المزدحمة حيث تمتزج نكهات التوت وزبدة الفول السوداني معًا وتنسجم جيدًا مع بعضها البعض سيساعدك هذا في الحصول على مضادات الأكسدة في بداية اليوم ، مما يجعلها مثالية لوجبة الإفطار.