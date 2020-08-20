“عقارات الدولة” تطرح فرصتين استثماريتين بالقرب من الحرم النبوي

الرياض : واس

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح فرصتين استثماريتين في موقع متميز بالمدينة المنورة تبعد عن الحرم النبوي الشريف مسافة تقدر بأقل من 200 متر.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أهمية الموقعين من الناحية الاستثمارية حيث وضعت الرؤية 2030 منطقة المدينة المنورة كوجهه إسلامية للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، مبينة أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن عدد الزائرين للمدينة المنورة ما يربو عن 10 ملايين زائر ومن المتوقع أن يتضاعف العدد إلى 23 مليون بحلول عام 2030م، كما تشير الإحصائيات أن عدد سكان المنطقة يتجاوز المليونين نسمة.

و أبانت الهيئة أنها طرحت مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم بين المستشمرين وفق كراسة الشروط و المواصفات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها و مراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لأي من هذه الفرص.

وأوضحت أن المنافسة الأولى عبارة عن تأجير فندق بالكامل يتكون من 15 دور ويضم 280 غرفة و 6 مصاعد و11 معرضاً تجارياً مجهزة بأنظمة الكشف المبكر عن الحرائق وكذلك كاميرات مراقبة ويقع الفندق على مساحة 1576 متراً مربعاً وتبلغ إجمالي مسطحات البناء 22.076 متراً مربعا، أما الفرصة الثانية فهي عبارة عن أرض فضاء (تجارية) على طريق السلام بمساحة إجمالية 788 مترا .

وأهابت هيئة عقارات الدولة بجميع الراغبين إلى الدخول بهذه المزايدة من الشركات والمؤسسات وذوي الخبرة في الاستثمار العقاري وتشغيل وإدارة المراكز التجارية الاطلاع على جميع التفاصيل الفنية وذلك عبر موقعها الإلكتروني www. spga.gov.sa والتقيد بما ورد فيها وتقديم العرض بظرف مختوم وتسلميه لإدارة المشتريات بموقع الهيئة بمدينة الرياض طريق الملك سعود في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/02/13هـ الموافق (2020/09/30م) الساعة 2:00 مساءً وستفتح المظاريف في يوم الخميس 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01، وسيخطر المتنافسون عن موعد إعلان النتيجة.